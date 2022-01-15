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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 60 tutuklama

İZMİR merkezli 40 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama bulunan 185 kişiden 148'i gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 117 şüpheliden 60'ı tutuklanırken, 57 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:21
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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 60 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi çeşitli deliller de bulunan 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararlarının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 148 kişi gözaltına alındı.

60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 117 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 34'üne ev hapsi verilirken, 8'i itirafçı 23 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 60 şüpheli tutuklanırken, operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, 5 şüphelinin hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle iptal edildiği, 2 şüphelinin tekrardan soruşturma gördüğü gerekçesiyle gözaltı kararının iptal edildiği, 5 şüpheli delil durumu nedeniyle, 31 şüphelinin ise faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 14'ü yurt dışında olmak üzere toplam 23 şüphelinin firar olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

24 AYRI OPERASYONDA 1585 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 24 ayrı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 3 bin 635 şüpheliden 2 bin 290'ı muvazzaf, 682'si muvazzaf olmayan asker, 710'u darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelilerden 1585'i tutuklandı. Ayrıca, 531 şüpheli faydalı itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı, 1022 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince ilk kez Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları nedeniyle serbest bırakıldığı, 83 şüpheli ise sağlık nedenleriyle, 107 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması/Covid-19 tespiti/ diğer sağlık nedenleri nedenleriyle gözaltı talimatlarının iptal edildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında, firar durumunda olan 340 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖPDYTerörörgütOperasyon
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