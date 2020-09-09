Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1100
ALTIN
467.852
DOLAR
7.4690
STERLİN
9.7435
EURO
8.8265
Pandemi Yolları Kapatınca Projeleri Askıya Alındı
Pandemi Yolları Kapatınca Projeleri Askıya...
Mert Fırat’tan Romantik Paylaşım: ‘‘ARTIK ÜÇ KİŞİYİZ’’
Mert Fırat’tan Romantik Paylaşım: ‘‘ARTIK...
Birlikte İlk Proje
Birlikte İlk Proje
ALPAY’DAN YENİ VİDEO KLİP
ALPAY’DAN YENİ VİDEO KLİP
CADI KAZANI’NA SÜRPRİZ VOKAL KOÇU
CADI KAZANI’NA SÜRPRİZ VOKAL KOÇU
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'in kurtuluş gününe coşkulu kutlama

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:07
8 Okunma
İzmir'in kurtuluş gününe coşkulu kutlama

İZMİR - Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in kurtuluşuyla bayraklaşan mücadele; Ortadoğu'dan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Asya'ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı oldu. İzmir'in Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi, demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 9 Eylül ruhu ile ilgilidir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İzmir, bu anlamlı günü aynı ruh ve heyecanla kutlamaya devam edecek, halk egemenliğine dayanan İzmir'in kurtuluşun 98'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirenleri, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Türk Yıldızları ve Solo Türk de tören alanı üzerinde selamlama uçuşu yaparak gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi. Ardından kutlamalara Konak Meydanı'nda devam edildi. Protokol üyelerinin gelmesiyle başlayan törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı, Vali Köşger'e Türk Bayrağı teslim etti. Köşger de bayrağı 3 kez öpüp alnına götürerek teslim aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKurtuluş GünüKutlamaİzmirin Düşman Işgalinden Kurtuluşunun 98inci Yıl Dönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri unutuldu
Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
Rize'de doğada termal suyla fizik tedavi
Koronavirüs nedeniyle Kaş'ta ev kiraları uçtu
Koronavirüs nedeniyle Kaş'ta ev kiraları uçtu
Bitlis'te bal hasadı
Bitlis'te bal hasadı
Pozantı'da orman yangını
Pozantı'da orman yangını
3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı
3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı
Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı
Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı
Cep telefonlarındaki 'Mavi' tehlike için uyarı
Cep telefonlarındaki 'Mavi' tehlike için uyarı
'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
'Kanuni', Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans