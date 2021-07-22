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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler

EGE Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5 saat içerisinde Richter ölçeğine göre; önce 3.6 ardından 3.5 daha sonra 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 11:51
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 20.58'de merkez üssü Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 52.85 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 6.91 kilometre olarak belirlendi. Bu depremden 30 dakika sonra saat 21.28'de merkez üssü yine Ege Denizinin Karaburun açıklarında 3.5 büyüklünde ikinci deprem meydana geldi. Karaburun'a 29.45 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak ölçülürken saat 02.03 sıralarında yine aynı bölgede 3.7 büyüklünde üçüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 41.09 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 25.06 olarak kaydedildi. Bu depremden 16 dakika sonra 02.19 sıralarında merkez üssü yine Karaburun açıklarında 3.6 büyüklünde dördüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 39.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.12 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), birinci depremi 3.5, ikinci depremi 3.9, diğerlerini de 4.1 ve 4.0 olarak duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziİzmirKaraburunDeprem
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