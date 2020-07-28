Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Son Dakika
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor
Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne...
Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti istiyor
Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Yağız Çakmak'ın (21) tren rayları yakınında cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın uyuşturucu madde aldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

28 Temmuz 2020 Salı 09:53
0 Okunma
İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu

Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi 1550 sokak yakınında, tren rayının yanında hareketsiz şekilde yatan bir kişi gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan soruşturmada ölen kişinin, cezaevinden bir süre önce izinli çıkan Yağız Çakmak olduğu tespit edildi.

Çevrede yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili aparatlar bulundu. Çakmak'ın gündüz saatlerinde bulunduğu yere geldiği ve burada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Yağız Çakmak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakmak'ın kesin ölüm nedeni, yaplılacak otopsinin ardından belirlenecek.  

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirTrenRayCesetKonak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkutan obruklar havadan görüntülendi
Korkutan obruklar havadan görüntülendi
Gaziantep'te bayram öncesi baklava denetimi
Gaziantep'te bayram öncesi baklava denetimi
Baraj gölüne giren ikizlerden Hüseyin öldü
Baraj gölüne giren ikizlerden Hüseyin öldü
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı
Safranbolu’da otel ve konaklarda bayram için fiyat indirimi
Safranbolu’da otel ve konaklarda bayram için fiyat indirimi
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit
Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi
Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi
Alacahöyük'te kazılar başlıyor
Alacahöyük'te kazılar başlıyor
Hatalı basılan 50 TL'yi 1500 katına satışa çıkardı
Hatalı basılan 50 TL'yi 1500 katına satışa çıkardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı