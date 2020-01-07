Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
112568
ALTIN
300.731
DOLAR
5.9693
STERLİN
7.8603
EURO
6.6697
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya...
Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim
Arda Turan: En mutlu olduğum...
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834...
Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor
Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

07 Ocak 2020 Salı 10:28
8 Okunma
İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruma tehlikesindeki Seyfe Gölü'nde su seviyesi yüzde 50'ye ulaştı
Kuruma tehlikesindeki Seyfe Gölü'nde su seviyesi yüzde 50'ye ulaştı
İki günlük yağış Antalya'yı vurdu
İki günlük yağış Antalya'yı vurdu
Büyük Karaçay Barajı bölgenin Abant Gölü olacak
Büyük Karaçay Barajı bölgenin Abant Gölü olacak
Bitlis'te köy çocuklarına ‘verem’ anlatıldı
Bitlis'te köy çocuklarına ‘verem’ anlatıldı
3 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi
3 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi
Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı
Metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı
Bilişim Vadisi 'Teknolojik İpek Yolu' olacak
Bilişim Vadisi 'Teknolojik İpek Yolu' olacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans