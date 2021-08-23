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İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, taksinin TIR'a arkadan çarptığı kazada Kazakistan uyruklu kadın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:21
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İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova Viyadüğü yakınında meydana geldi. Engin Büyük (43) idaresindeki 35 T 5623 plakalı taksi Balçova istikametinde seyir halindeyken, Selman Arslan (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde taksi içinde yolcu olarak bulunan Kazakistan uyruklu Dınara Utegenova 'nın (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Takside sıkışan sürücü Büyük ve yolcu Kazakistan uyruklu Umıt Amangalı (27) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Dınara Utegenova'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı hurdaya dönen taksinin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBalçovaKazaTaksiTIRTrafik Kazası
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