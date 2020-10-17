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İzmir'de polyester fabrikasında yangın

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir polyester fabrikasında, kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, iş yerinde 100 bin TL'nin üzerinde maddi hasar oluştu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 16:49
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İzmir'de polyester fabrikasında yangın

Karabağlar Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir polyester fabrikasında, saat 13.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, 5 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, su sıkarak yangını söndürürken, sağlık ekipleri dumanlardan hafif şekilde etkilenen 4 kişiye ayakta müdahale etti. İş yerinde 100 bin TL'nin üzerinde maddi hasar oluştu. İş yeri sahibi Bülent Can, "Dumanlara müdahale etmeye çalışan komşularımız hafif şekilde etkilenmişler. Maalesef böyle bir olay yaşadık. 100 bin TL'nin üzerine zararımız var. Kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı söylendi. Çok şükür daha kötü bir olay yaşanmadı" dedi.

İş yeri sahibinin kuzeni Bilal Can ise, "Göz gözü görmüyordu, çok alev vardı. Herkes doğal olarak panik oldu. İtfaiye gelip söndürdü. Çok üzüldük" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFabrikaYangınPolyester
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