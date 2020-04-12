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İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi

İZMİR'deki ortaokulda görev yapan öğretmenler, koronavirüsle mücadele kapsamında çektikleri kliple öğrencilerine, 'Yine ziller çalacak, hayat eve sığar' mesajını verdi.

12 Nisan 2020 Pazar 09:01
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İzmir'de öğretmenlerden 'hayat eve sığar' klibi

Konak ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan 'evde kal' çağrılarına şarkıyla destek verdi. Evde kalanlara moral olması için hazırlanan şarkıda, 'hayat eve sığar' denildi. Şarkıyı ev ortamında seslendiren öğretmenler, cep telefonlarının kameralarıyla bu anları kaydederek, klip hazırladı. Söz ve müziği okuldaki öğretmenler tarafından hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı. Öğretmenler, zor günlerin geçeceği ve bunu evde kalarak birlikte başaracakları mesajını verdi.

'YİNE ZİLLER ÇALACAK'

Online eğitimler sırasında öğrencilerin, 'Ne zaman tekrar zilin sesini duyacağız?' sorularından ilham alarak şarkıya 'Yine ziller çalacak' ismini verdiklerini anlatan Konak Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Erdal Güneştekin, "Öğrencilerimizi bu sürecin içinde tutmak istiyoruz. Bu bir tatil değil, uzaktan eğitim dönemi. Okullar için yeni, öğrenciler için ilk defa yaşanan bir dönem. Biz de bu süreçte elimizden geldiği kadar öğrencilerimizle iç içe olup onların eğitim süreçlerinde etkili rol oynamak istiyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Onların da bizi özlediğini biliyoruz. Sayın bakanımızın da dediği gibi ilk teneffüsümüz 40 dakika olacak ve öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle olacağız" diye konuştu.

DHA

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İzmirKonakÖğretmenMüzikKlipHayat Eve SığarEvdekal
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