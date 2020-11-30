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İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evi yıkılan ve hasar gören kişilerin geçici olarak konaklamaları amacıyla Bayraklı'da kurulan konteyner kentteki kişi sayısı 443'e yükseldi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 14:04
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İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor

İZMİR - Ege Denizi açıklarında, 30 Ekim'de gerçekleşen ve İzmir'de yıkıcı etkilere neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında evi yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için oluşturulan 46 bin metrekarelik konteyner kente yerleşimler devam ediyor. Bayraklı'da Haydar Aliyev Caddesi'ndeki 493 konteynerden oluşan kentteki 149 konteynere şu ana kadar toplam 443 kişi yerleştirildi.

Her birinin içinde tuvalet, duş, mutfak, salon ve yatak odası bulunan konteynerlere, ücretsiz olarak sunulan wi-fi bağlantısının yanı sıra, 3 elektrik trafosu, 24 saat ambulans ve itfaiye hizmeti, aile hekimliği, psikososyal destek ve emniyet güçleri tarafından güvenlik hizmeti sağlanıyor. Talebe göre bazı konteynerlere yer yatağı yerine bazalı yataklar temin ediliyor. İki TIR'ın kasasına yerleştirilen çamaşır makineleriyle ise, belirli saatlerde depremzedelerin kıyafetlerinin yıkanması sağlanıyor. Çocukların sokaklarda paten kayıp, oyunlar oynadığı konteyner kent, depremzedelerin yeni yaşam alanı oldu. Alana, öncelikli olarak depremde evleri ağır hasar gören kişiler yerleştirilirken, ikinci sırada orta hasarlı evlerden çıkan vatandaşlar yer alıyor. Çadırdan konteynere taşınan depremzedelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

'YÜKSEK YATAK VERDİLER'

Çocukları ve kalp hastası olan eşiyle birlikte konteynere yerleşen Gülnaz Yılmaz, "Torunlarım var, bizi hasta olduğumuz için bırakmadılar. Eşim kalp hastası, sürekli kriz geçiriyor. Ben de ellerimden ameliyat oldum, hastayım. Bizi idare ediyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Belediye başkanımız da çok yardımcı oldu. Bir şikayetimiz yok çok şükür. Konteynerler rahat. Bize, 'Bacaklarımız ağrıyor' diye yüksek yatak verdiler. Binamız göçtü, evsiz barksız kaldık. Evimiz varken bir şekilde geçiniyorduk. Bir aydan beri gözümüzün yaşı kurumadı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKonteyner Kent
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