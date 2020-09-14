Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1110
ALTIN
469.005
DOLAR
7.4680
STERLİN
9.6653
EURO
8.8650
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
24 ayar altın kaplamalı baklava...
Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı
Altın Portakal'da iki farklı afiş;...
Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı
Bursaspor bir kez daha sezona...
8 ayda 235 bin trafik kazası meydana geldi
8 ayda 235 bin trafik...
Kenan Karaman için istenilen bonservis 5 milyon Euro
Kenan Karaman için istenilen bonservis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de kabus evi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A.(41), bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan A.A.’nın olaydan bir saat sonra çıkan yangın nedeniyle evi de kül oldu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:16
13 Okunma
İzmir'de kabus evi

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A., oturduğu evde bileklerini kesti. A.A.'nın intihar ettiğini gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. A.A. ihbar üzerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili başlattı.

OLAYDAN BİR SAAT SONRA EVİ YANDI

Öte yandan, A.A.'nın oturduğu evde olaydan bir saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale bulundu. Yapılan müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarabağlarEvYangınIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ciritçilerden, Kanuni'nin kente gelişinin yıl dönümünde gösteri
Ciritçilerden, Kanuni'nin kente gelişinin yıl dönümünde gösteri
Ordu Valisi uyardı: Gözlerinin yaşına bakmayız
Ordu Valisi uyardı: Gözlerinin yaşına bakmayız
90 yıllık fabrika turizme kazandırılacak
90 yıllık fabrika turizme kazandırılacak
Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi
Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi
25 yıldır süren kan davası barışla sonuçlandı
25 yıldır süren kan davası barışla sonuçlandı
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
Çiftlik kredisi çekti, kazları ölüme terketti
Çiftlik kredisi çekti, kazları ölüme terketti
Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
Edirne'de kuraklık toprakları çatlattı
Edirne'de kuraklık toprakları çatlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans