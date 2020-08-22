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İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İZMİR’in Buca ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:21
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İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat öğleden sonra ilçeye bağlı Kaynaklar Mahallesi’nde meydana geldi. S.B.B. yönetimindeki 35 AU 7812 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İ.D.'nin kullandığı 35 ANL 837 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların hurdaya döndüğü kazada İ.D., Ş.D., S.D., B.D., D.D., A.M. ve S.B.B.x yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü S.B.B., sevk edildiği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirTrafik KazasıBuca
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