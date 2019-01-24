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İzmir'de eski binada çökme; 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de eski binada çökme; 1 ölü, 1 yaralı

24 Ocak 2019 Perşembe 09:05
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İzmir'de eski binada çökme; 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesindeki yağmurun etkisiyle çöken eski binanın enkazı altında kalan İbrahim Yardım’da acı haber geldi. Olayın ardından başlatılan ve 9 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu İbrahim Yardım'ın cansız bedenine ulaşıldı. 

İbrahim Yardım'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan,  AFAD ve İzmir Büşükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına son verdi. 

Binada meydana gelen çökme sırasında enkaz altında 1 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBinaGöçükEv
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