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İzmir'de eğik 10 binadan 6'sı yıkıldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan ve dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilerek, birbirinin üzerine yatan 10 binadan 6'sının yıkım çalışması tamamlandı. Halk arasında 'İzmir'in Pisa Kuleleri' olarak da bilinen ve 37 yıldır eğik duran binaların yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni inşaatların yükselmesi bekleniyor.

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:41
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İzmir'de eğik 10 binadan 6'sı yıkıldı

Karşıyaka ilçesi Bostanlı semti Cemal Gürsel Caddesi'ndeki dolgu zemine inşa edildiği için zaman içinde eğilen ve 37 yıl boyunca birbirinin üzerine yatan apartmanların yıkım çalışmaları devam ediyor. Onlarca dairenin ve çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'nın en merkezi yerindeki 10 apartmanın yıkımı, 'Kentsel Dönüşüm Kanunu' kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Müdürlüğü denetiminde Karşıyaka Belediyesi'nce kontrollü gerçekleştiriliyor. 'İzmir'in Pisa Kuleleri' olarak da bilinen ve 2010 yılında yıkım çalışmalarına başlanılan binaların 6'sının yıkımı tamamlandı.

'2017 YILINDA TAHLİYE BAŞLATILDI'

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, yeni inşa edilecek binaların inşaat ruhsatı süreçlerinin de başlatıldığını açıkladı. Binaların 1985 yılında inşa edildiğini belirten Yıldırım, "1985 yıllarında yapılmış olan binalarımız zeminden kaynaklı olarak zaman içerisinde eğilmeye başlamıştı. Kamuoyunda 'yatık binalar' olarak bilinen binalar 2002 yılında alınmış bir imar planı ile özel planlama alanı olarak belirlenmişti. Özel planlama alanı olarak belirlenince bu binaların birlikte hareket etme zorunluluğu geldiği için imar ile ilgili hakları kısıtlanmıştı. 2017 yılında AFAD'ın hazırladığı rapor doğrultusunda, İzmir Valiliği'nin talimatı ile Karşıyaka Belediyesi bölgedeki binaların tahliyesiyle ilgili işlemlere başladı. Bu kapsamda binalar boşaltıldı. 10 binanın yıkım süreci devam ediyor. Şu ana kadar 6 bina yıkıldı" dedi.

'İZMİR'DEKİ EN DEĞERLİ BÖLGELERDEN'

Bölge halkının yeni evlerine yerleşmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Yardımcısı Yıldırım, "Vatandaşlarımızla gerekli görüşmelerimizi yaparak plan değişikliğini Büyükşehir Belediyesi'ne onaylattık. Bu kapsamda vatandaşlarımız yeni binalarının inşaat ruhsatı süreçlerini başlattılar. Yeni inşaatlarla birlikte bölgenin kötü görüntüsü ortadan kalkacak. Binanın bulunduğu yer İzmir'deki en değerli bölgelerden biri. Özellikle yaya ve taşıt sirkülasyonu açısından çok önemli bir noktada bulunuyor. Oranın o şekilde kalmasına kimsenin gönlünün razı olmasını beklemiyoruz. Süreci hızlı ve doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarşıyakaBinaEğikEğimYıkım
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