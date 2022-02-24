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İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görevli şoförler ile 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada, 1’i olaya müdahale eden polis memuru, 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru ile 1 şoförün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

24 Şubat 2022 Perşembe 09:46
İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı

Olay, saat 05.00 sıralarında Polat Caddesi'nde meydana geldi. Selami Gökhan K. (19) ve Mertcan A. (19), ESHOT personel servis otobüsüne binmek istedi. Ancak servis şoförü bu kişilere, ESHOT çalışanı olmadıkları için araca binemeyeceklerini söyledi. Selami Gökhan K. ve Mertcan A. binmekte ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmaya servisteki diğer şoförler de dahil olunca kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, taraflara müdahale etti. Ekipler yetersiz kalınca bölgeye takviye kuvvet gönderildi. Kavgada, ESHOT şoförleri Özer Akgün (45), Mustafa Ekmekçi (44), Serdal Özgür (40), İlker Turgut (37), Onur Ceylan (37), Muhammed Aslan (39) ve Hakan Özdemir (43) ile gelen ilk ekipteki Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ömer Ü. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Ömer Ü. ile Özer Akgün'ün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

POLİSLER KAN BAĞIŞI İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayın ardından çok sayıda polis ve mahalle bekçisi, yaralılara kan bağışında bulunmak için hastaneye akın etti. İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Selami Gökhan K. ve Mertcan A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarabağlarKavgaYARALAMAPolis
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