İzmir'de araç, sele kapıldı: 2 kişi hayatını kaybetti

İZMİR - Menderes ilçesinin kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanakla suyla doldu. Dün saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, suların yükseldiği dere yatağından geçerken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkanları ile kurtuldu, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar ise kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada sürüklenen hafif ticari araç 800 metre ilerde dere kıyısına vurmuş olarak bulundu. Ancak, araçta Aslan ve Uyar'ın izine rastlanmadı. Mehmet Aslan ve Soner Uyar için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

'KURU BİR DEREYDİ, YAĞIŞLA BU HALE GELDİ'

Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmaları takip eden Mehmet Aslan'ın yakınları, gözyaşı döktü. Dereköy Mahalle Muhtarı İbrahim Tombul, "Dün geceden beri bölgedeyim. Sular çok yüksekti. Zaten araç suya girer girmez, sele kapılmış. Burası İZSU'nın bakım onarım yolu ve kuru bir deredir. Ancak fazla yağış sebebiyle biriken sular sebebiyle bu hale geldi. Normalde pek su akan bir dere değildir. Suyun şiddeti ve debisi biraz düştü. Gece saatlerinde çok daha şiddetli akıyordu" dedi.

16,5 SAAT SONRA BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden birinin bugün saat 11.30 sıralarında cesedi bulundu. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde su yüzeyinde bulunan ceset, İzmir Emniyet Müdürlüğü deniz polisi tarafından tarafından kıyıya çıkartıldı.

17,5 SAAT SONRA İKİNCİ CANSIZ BEDENE DE ULAŞILDI



İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2'nci kişinin de cansız bedeni, bugün saat 12.30 sıralarında bulundu.

KARŞIYAKA'YI SAĞANAK VURDU, VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ



İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağmur, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Sahile yakın İkinci Etap Sitesi'nin bahçesi, taşan deniz sularıyla dolarken otopark ile yolları su bastı. Kaldırım seviyesinden yaklaşık 25-30 santimetre yükselen sular, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince boşaltılmaya çalışıldı. Yağmurun dinmesiyle birlikte mahallede hayat normale dönmeye başladı.



İkinci Etap Sitesi sakinlerinden Mehmet Atak, mağdur olduklarını belirterek, "Mavişehir gibi bir yerde sürekli su baskını yaşanıyorsa diyecek bir söz bulamıyorum. Neden kontrol edilemiyor? Belediyenin bakması lazım. Yazık. Burada bir daire 10-12 milyon TL. Evimin 6 bin TL kirası var. Şu rezilliğe bak. Burada herkes mağdur. Daha önce de oluyordu ama bu sene felaket oldu. Yakışmıyor. Bu durumun Mavişehir'de yaşandığını söylemekten utanıyorum" dedi.



4 otomobilinden birinin su içinde kaldığını belirten Deniz Mutaf, "Bir otomobilim taşkın suları nedeniyle arıza yaptı. Birçok site sakininin arabası, suyun içinde kaldı. Yerel yönetimlerin bir an önce İzmir'in alt yapısına bir çözüm bulması lazım. İzmir'e yakışmayan bir durum. İnsanlar burada oturmak için yüksek bir meblağ ödüyor. Karşılığı bu olmaması gerekiyor. Belediyenin çare bulması lazım" diye konuştu.



Sedat Yıldız ise, "Durum rezalet. Her yer su. Sürekli yaşanan ir durum. Motosikletimin her yeri su almış durumda. Ne hasarı var ona bakacağım. Kuryelik yapıyorum. Patronuma ne diyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





FOÇA'NIN KIRSAL MAHALLELERİNDE DE ZARARA YOL AÇTI



Dört gündür aralıklarla, dün saat 21.00 sıralarında ise yaklaşık 3 saat boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur, Foça'nın kırsal mahallelerinde de zarara yol açtı. Özellikle ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Yenibağarası ve Bağarası mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve çiftlikleri su bastı, tarlalar su altında kaldı. Yüksek kesimlerden inen yağmur suları dere yataklarını doldurdu. Bazı dere yataklarındaki künklerin tıkınması nedeniyle taşkınlar yaşandı. Üreticiler, yağmurun yağmasıyla sevindiklerini, ancak dünkü sağanak nedeniyle buğday ekili tarlaların suyla dolmasıyla mağdur olduklarını söyledi.



İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde ise bazı sokakların logarları taştı, su baskınları yaşandı. Sel ve su baskınlarının yaşanmaya başladığı anlardan itibaren Foça Belediyesi ve İZSU ekipleri iş makineleri ile dere yatakları, kanal ve evlerin bahçelerinde biriken sulara günün ilk ışıklarına kadar müdahale etti. Bölgede sular yağmurunda etkisini kaybetmesiyle birlikte çekilmeye başladı.

İKİNCİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ POLİS HELİKOPTERİNDEN TESPİT EDİLDİ



İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden ilk olarak, kaybolduktan 16,5 saat sonra Soner Uyar'ın (41) cansız bedeni bulundu. Uyar'ın cesedinin bulunmasından 1 saat sonra ise arama çalışmalarına havadan destek veren polis helikopteri, Mehmet Aslan'ın (35) cansız bedeninin bulunduğu yeri tespit etti. Aslan'ın cesedi, kayboldukları yere 6 kilometre mesafedeki Sarıçay Köprüsü yakınlarında, dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı.



'KÖPRÜ YAPILMADIĞI İÇİN BABASIZ KALDIM'



Soner Uyar'ın oğlu Fikret Uyar (15), "Babam dün akşam saatlerinde evden çıktı. Saat 22.00 civarında mahalleden bir ağabeyim babamın kaza yaptığını söyledi. Sel sularında kaldığını öğrendiğimizde aradık ama bulamadık. Sonra acı haber geldi. Kimse benim gibi mağdur olmasın. Buraya köprü yapılmadığı için babasız kaldım" dedi.

DERE YATAĞINDAN GEÇERKEN FİKİR AYRILIĞINA DÜŞMÜŞLER



İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar'ın (41) cansız bedenlerinin savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği bildirildi. Öte yandan araçtaki 5 kişinin olay anında dere yatağından geçme konusunda fikir ayrılığına düştüğü öğrenildi. Aracın suya indikten hemen sonra stop ettiği ve devrilip sürüklendiği belirtildi.

KARŞIYAKA SAHİLİ'NDE ÇÖPLER SU YÜZÜNE ÇIKTI



İzmir'de etkili olan sağanak ve lodosun denize sürüklediği çöpler kirliliğe neden oldu. Karşıyaka Vapur İskelesi ve çevresindeki sahil kesimi adeta çöplüğe döndü. Plastik şişeler, yemek artıkları gibi çöpler su yüzüne çıktı. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle denizdeki çöpler kıyıya vurdu. Vatandaşlar ise çöplerin temizlenmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.



Vatandaşlardan Harun Aksoy, "Normalde denizdeki çöpler temizleniyordu ama bugün neden bir görevli yok anlamadım. Karşıyaka'ya yakışan bir görüntü mü bu? Daha önce hiç böyle değildi. Bu kadar pislik yoktu. Karşıyaka'ya yakışmıyor" dedi.



Hüsniye Çakmak da denizin halini gördüğünde içinin acıdığını ifade edip, "Doğma büyüme Karşıyakalıyım. İnsanlar buraya yüzmeye geliyorlardı. Şimdiki haline bakın. Bu durum bizi de çok üzüyor. Çocukluğumda burada denize giren insanları hatırladım. Yakışmıyor" diye konuştu.