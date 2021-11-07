İyileşen lösemili çocukların Kapadokya semalarında balonlu turu 

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlikler düzenliyor. Bu yıl tüm Türkiye’de farkındalığın sloganı 'Her şey lösemili bir çocuğun hayali ile başladı, maskemi atarım, hayallerime koşarım' oldu. Pediatrik Hematolog-Onkolog Dr. Üstün Ezer’in çalıştığı devlet hastanesinde lösemili çocukların odalarına televizyon istemesi ve hastane yönetiminin buna izin vermemesi üzerine bir grup doktor arkadaşıyla televizyon temin etmesi sonrası yanlarına lösemili çocukların babalarını da alarak kurulan LÖSEV, 23 yıldır hayalleri gerçekleştiriyor. Bu yıl da hafta boyunca düzenlenen bir dizi etkinlikle çocukların hayallerine ulaşmaları sağlanıyor. Bu hayallerden birinin de uçma hayali olduğu belirtildi. Kapadokya’da yaşları 6 ila 15 arasında değişen 25 çocuk, sabah erken saatlerde sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükseldi. Löseminin rengi olan turuncu maskelerini şarkılar, marşlar eşliğinde neşe ile atan çocuklar LÖSANTE’de tedavileri devam eden diğer arkadaşlarının da kendileri gibi iyileşmelerini dilediler. Çocukların Kapadokya turu yaklaşık 1 saat sürdü.