Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111177
ALTIN
282.265
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7240
EURO
6.5768
2019'da 97 bin sülün ve keklik doğaya salındı
2019'da 97 bin sülün ve...
Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 
Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 
Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
Van'da minibüste 40 kilo eroin...
Rus Savaş gemisi "Azov" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Savaş gemisi "Azov" İstanbul...
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
İş fırsatları için hemen tıkla!

İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.

İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.

22 Aralık 2019 Pazar 11:08
7 Okunma
İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası

UŞAK - Olay, saat 22:30 sıralarında Uşak- İzmir D300 karayolu üzerinde bulunan Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yönetimindeki 35 U 8270 hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan tüfekle ateş açıldı. Aracın plakasını göremediğini ifade eden Savaş, olayın ardından yakında bulunan akaryakıt istasyonuna giderek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, araçta ve bölgede incelemede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş, emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiUşakİlçeBaşkanSilahSaldırıPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
Çocuklar üşümesin diye atkı ve bere örüyorlar
Çocuklar üşümesin diye atkı ve bere örüyorlar
Hamsi Gürcistan'a yöneldi, tezgâhlar istavritle doldu
Hamsi Gürcistan'a yöneldi, tezgâhlar istavritle doldu
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Otogar tuvaletinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Otogar tuvaletinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
250 yıllık meşe ağacına koruma kararı
250 yıllık meşe ağacına koruma kararı
Göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu
Göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu
KONYA'DA 1 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN
KONYA'DA 1 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans