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İtalyan peynirine Karadeniz’den rakip çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde üretilen manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi için hazırlanan 450 bin liralık proje kabul edildi. Proje kapsamında kurulacak tesisle Türkiye’de ilk defa manda sütünden İtalyanların meşhur mozzarella peyniri üretilecek.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:07
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İtalyan peynirine Karadeniz’den rakip çıktı

SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye'nin en fazla manda popülasyonu Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda yer alıyor. 2011 yılına kadar sayısı giderek düşen manda varlığı, sonraki dönemlerde desteklerin artırılmasıyla yeniden artışa geçti. Türkiye genelinde manda sayısı 200 bine ulaşırken, Samsun'da bu rakam 22 bini aştı. Samsun Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği'nin manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi için hazırlanan 450 bin TL'lik proje kabul edildi. Bakanlık destekli proje ile günlük 1 ton manda sütü işlenerek 250 kilogram mozzarella peyniri üretilecek. Türkiye’de daha önce inek sütünden üretilen mozzarella peyniri ilk defa orijinal ham maddesi olan manda sütünden üretilecek. 

'TÜRKİYE'DE İLK OLACAK'

Manda sütünden mozzarella peyniri üreteceklerini anlatan Samsun Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İsmail Metin, "Birtakım yaptığımız projelerimiz var. Manda üreticiliğini daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Sütün daha hijyenik olması için mobil sağım sistemleri kurduk. Son olarak yaptığımız projemiz ile ise mozzarella peyniri üretimi için proje oluşturduk. 450 bin TL'lik projemiz kabul edildi. Üretim tesisini kurmaya başlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor, imalathanemiz kurulmaya başlanacak. Kuracağımız tesis mandanın yoğun bulunduğu Doğanca Mahallesi’nde olacak. Burada İtalyan mozzarella peynirini üreteceğiz. Biz burada Anadolu mandası ile İtalyan peyniri yapacağız ve bu alanda bunu yapan ilk olacağız. Günlük 1 ton süt işlemeyi düşünüyoruz. İşlenen bu sütten 250 kilogram mozzarella peyniri elde edilecek" dedi. 

'ORİJİNALİ MANDA SÜTÜNDEN'

Mozzarella peynirinin çok değerli olduğunu ve yoğun olarak pizza yapımında kullanıldığını dile getiren Metin, "Türkiye'de bu peyniri üreten bazı firmalar var ancak onlar inek sütünden üretiyorlar. Biz manda sütünden yapacağız. Bu peynirin orijinali de manda sütünden üretiliyor. Türkiye’de manda sütünden bu peyniri üreterek bir ilki başlatacağız. Projemiz bu yıl içinde onaylandı. Bu yılın sonundan itibaren de üretime geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz Avrupa pazarına açılmak, ancak önce iç pazarda kendimizi ispatlayıp daha sonra dış pazara açılacağız. Türkiye’ye çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK 7 TON SÜT ÜRETİLİYOR'

Manda sütünden yapılan ürünlerin tüketiminin artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirten Samsun Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İsmail Metin, "Manda birliğini 2008 yılında ilk defa biz kurduk. O yılda Türkiye genelinde 80 bin, Samsun’da ise 7 bin manda vardı. Daha sonraki yıllarda projelerle manda sayısında artışlar gerçekleşti. Son dönemde Samsun’da manda sayısı 22 bini geçmiş durumda. Türkiye genelinde ise 200 bini bulmuş durumda. Türkiye genelinde manda varlığı açısından ilk sırada Samsun bulunuyor. Samsun'da günlük 6-7 ton manda sütü üretimi yapılıyor" dedi.

'MANDA SÜTÜNDEN ÜRÜNLERE TALEP ARTTI'

Manda besiciliği yapan Feyzullah Taş, son dönemde manda sütünden yapılan yoğurt, tereyağı, kaymak, peynir gibi ürünlere talebin arttığını söyleyerek, "60 manda var ve manda sütünden üretim yapıyoruz. Bu yıl vatandaşların talebinde artış var. Mozzarella peyniri üretimi yapılacak. Üretim tesisi kurulacak. Biz yemedik ama bu peynir çok güzel oluyormuş, Bizim için daha da faydalı olacak. İnşallah üretim yapılır biz de daha verim alırız. Bu çalışmayı destekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyan Peynirine Karadenizden Rakip çıktıSamsunMANDA SÜTÜ
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