'İstenmeyen evlilik otomobil yaktırdı' iddiası

Çeşme Mahallesi'nde oturan Gökhan T., sevdiği Cevriye A. ile evlenmek istedi. Ancak baba Muzaffer A., evliliğe karşı çıktı. Ailesini ikna edemeyen genç kız da yaklaşık 1 ay önce sevdiği Gökhan T. ile kaçtı. Kısa süre sonra nikahlanan çifte sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağarken, iddiaya göre baba Muzaffer A. bu durumu kabullenmedi.

2 aile arasında gerginlik yaşanırken, Gökhan T.'nin otomobili, 1 hafta önce evlerinin bahçesinde park halindeyken yandı. Gökhan T. hurdaya dönen otomobili Muzaffer A.'nın yaktığını iddia ederek, jandarmaya şikayette bulundu. İfadesi alınan baba Muzaffer A. ise suçlamaları reddetti.

Jandarma soruşturmayı sürdürüyor.