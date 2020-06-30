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İşten çıkarılan işçi, servis aracına ateş açtı: 5 yaralı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, mesai arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarıldığı iddia edilen işçi, şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

30 Haziran 2020 Salı 09:50
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İşten çıkarılan işçi, servis aracına ateş açtı: 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Gömedi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, altın madeninde çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen işçi, mesai arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu işten çıkarıldı. Bunun üzerine işten çıkarılan kişi, tartıştığı arkadaşının içinde olduğunu düşünerek şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda araç içinde bulunan 5 maden işçisi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriİşçiServisYARALAMA
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