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İstanbul- Ankara yolu trafiğe açıldı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam kapanan İstanbul- Ankara arasındaki D-100 kara yolunun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını duyurdu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
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İstanbul- Ankara yolu trafiğe açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 24.01.2022 09:19
Anahtar Kelimeler:
KgmİstanbulAnkaraKarayoluYolTrafikKarKış
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