İstanbul- Ankara yolu trafiğe açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.