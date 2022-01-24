İstanbul- Ankara yolu trafiğe açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.
DHA
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam kapanan İstanbul- Ankara arasındaki D-100 kara yolunun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.
DHA