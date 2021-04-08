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İSRAFA KARŞI ‘SIFIR ATIK’ HAMLESİ

08 Nisan 2021 Perşembe 15:34
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İSRAFA KARŞI ‘SIFIR ATIK’ HAMLESİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Sıfır Atık Belgesi alan Bursa PERDER üyelerinin sayısı artıyor. Başkan Haşim Kılıç, “İsrafın önüne geçerek çevresel riskleri en aza indirmeliyiz” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çevre ve Temiz Üretim Konseyi Başkanı Mihrimah  Kocabıyık ile Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Alev Bulut, Çevre Mühendisi Leyla Cebeci ve Kimya Teknikeri Gökben Yıldırım, Onur Marketler Zinciri’nin Sıfır Atık Belgesi almasına yönelik çalışmaları ile ilgili Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER)Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç ile bir araya geldi. Ziyarette sıfır atık hamlelerinin devamının geleceğini belirten Haşim Kılıç, “Temiz üretim ortamında, israfın önüne geçerek çevresel risklerin azaltılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. KENTE DEĞER KATACAK. Çevresel üretimin maliyetlerin azaltılmasında önemli bir rol oynadığını söyleyen Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Sıfır atık bilincinin kazandırılması için geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda farkındalık yaratan üyemiz Onur Marketler Zinciri, çevreye duyarlı bir marka olarak üzerine düşeni yapıyor. Yine Bursa PERDER üyesi olan Özhan Marketler Zinciri de ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanan Bursa’daki ilk yerel market oldu. Bursa’yı gelecek nesiller için daha yaşanabilir hale getirmenin yolu geri dönüşümden geçiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın öncülük yaptığı sıfır atık projesi, ülkemizin ve Bursa’mızın geleceğine yön vererek çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İŞLETMELERE SAYGINLIK SAĞLIYOR. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için birçok alanda faaliyet gösteriyor. Dünya nüfusu artmaya devam ederken, tüketimde de kaçınılmaz artışın önüne geçmek için gerçekleştirilen projede, doğal kaynakların verimli kullanılması amaçlanıyor. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içerisinde önemli bir rol oynayan Sıfır Atık Projesi sayesinde milyonlarca atık geri dönüşüme kazandırılıyor. Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumların ‘çevreci’ sıfatına sahip olması da işletmelerin saygınlığının artmasını sağlıyor.

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İSRAFA KARŞI SIFIR ATIK HAMLESİ
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