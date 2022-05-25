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Isparta'da gül hasadı başladı

ISPARTA'da, bahçelerde gül hasadı başladı. Her sabah erken saatte toplanan gül çiçekleri, özellikle kozmetik sektörünün en önemli ham maddelerinin başında geliyor. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, bahçelerdeki hareketlenmeyle '2022 Gül Çiçeği Alım Kampanyası'nı başlattıklarını belirterek, bu yıl 15 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:49
Isparta'da gül hasadı başladı

Isparta'nın adını dünyaya duyuran gülün çiçeğinde hasat mevsimi başladı. Bölgedeki bahçelerde yetiştirilen güller, sabah erken saatlerde toplanırken, yağ güllerinde hasat mayıs ayının ortasında başlayıp, 5-6 hafta sürüyor. Hasat, 03.00 ile 09.00 saatleri arasında yapılıyor. İşçilerin topladığı gül çiçeği çuvallara konulup kantarlarda tartılıyor, daha sonra da fabrikalara taşınıyor. Fabrikalarda kazanlara konulan güller, gül yağı ve gül suyuna dönüşüyor. Mayıs ayında yüksek kesimlerden başlayan hasat dönemi haziranın son haftasına kadar sürüyor. Toplanan gül çiçekleri, özellikle kozmetik sektörünün en önemli ham maddelerinin başında geliyor.

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeği alım merkezlerinde kampanyanın başladığını belirterek, "Isparta denildiği zaman gül ve güle dayalı ürünlerin üretiminin, iç ve dış piyasaya satışının yapıldığı ilden bahsediyoruz. 2022 yılı gül çiçeği kampanyasını 4 alım merkezinden başlatmış durumdayız. Sezon içinde alım merkezlerimizde gül çiçeği alımlarını devam ettireceğiz. İyi bir kış mevsimi geçirdik. Kar yağışının çok etkili olduğu bir sezon geçirdik. Tabi ki gül çiçeğinin rekoltesine iyi yönde etkisi olduğu gibi ufak tefek hasarlar ve rekolte kayıplarına da sebep oldu ama bu kayıplar bizim beklemediğimiz olağan dışı kayıplar değildi. Bu yıl 15-16 bin ton rekolte beklentimiz var. Hayırlısıyla sezonu tamamladığımızda bu kadar ürün işlenmiş olacak" diye konuştu. 

'15- 20 TON GÜL KONKRETİ ÜRETİMİ SAĞLANACAK'

Isparta bölgesinde irili ufaklı gül çiçeği alıp, fabrikalarda işleyen gül yağı, gül konkreti ve gül suyu gibi ürünleri üreten 17- 18 firma olduğunu aktaran Hasan Çelik, "Bu firmalar farklı ürünlerin üretimine yönelmekte. Bölgemizde 1500-2 bin kilogram gül yağı üretimi olacağını tahmin ediyoruz. Bu sektörün talebine bağlı olarak yönlendirilmesi mümkündür. 15- 20 ton gül konkreti üretimi sağlanacaktır. Bu ürünlerin büyük kısmı yurt dışına satılmaktadır" dedi.

Gül toplama sezonunun 45 gün süreceğini belirten Çelik, hava sıcak giderse sürenin düşebileceğini, yağışlar devam ederse de artabileceğini kaydetti. 2021 yılı gül çiçeği fiyatının 7 lira 80 kuruş olarak tespit edildiğini hatırlatan Çelik, "Biz, her yıl kampanya bitiminde yağ ve konkret üretimlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerinde bulunuruz, müşterilerimizle görüşmeler yaptıktan sonra gerekli bağlantıları yaparız. Satış durumuna göre bir maliyet belirleyip daha sonraki aylarda üreticilerimize ödeyeceğimiz rakamı yönetim kurulu olarak belirleyip ilan ederiz" diye konuştu.

45 GÜN HASAT

Bu yıl yağışlı kış dönemi geçirilmesi dolayısıyla verimin geçen yıllara göre daha fazla olmasını beklediklerine değinen Hasan Çelik, "Kampanya dönemimizdeki hava şartları kampanyamızın ne kadar süreceğinin de göstergesi olacak. Normal şartlarda gül çiçeği alım kampanyamız 45 gün sürer, haziran ayı sonuna kadar kampanyamızın devam etmesini bekliyoruz ancak hava yağışlı geçerse kampanyamız temmuz ayına sarkabilir. Bu tamamen hava şartlarıyla alakalı bir durum" dedi.

Gülbirlik'in aktif ortak sayısının 3 bin dolayında olduğunu belirten Hasan Çelik, kampanya boyunca yaklaşık 50 alım merkezinde gül çiçeği alımı gerçekleştirileceğini aktardı. Çelik, "2022 gül çiçeği alım kampanyamızı başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk gül alımlarımızı Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden gerçekleştirdik. Zamanla diğer bölgelerde de gül alımlarına başlayacağız. Şimdilik 4 alım merkezinde gül çiçeği alıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaGülHasat
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