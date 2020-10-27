İSKENDERUN'DA PATLAMA!

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Payas İlçesi Kozludere Mahallesi'nde güvenlik noktasında bir pikabı durdurmak istedi. Araçta bulunan iki teröristin ateş açması sonucu kısa süreli çatışma yaşandı. Daha sonra kaçan teröristler, pikap ile kaza yapınca, yolda durdurdukları bir vatandaşın aracını gasp edip, İskenderun ilçesine doğru kaçışlarını sürdürdü.



PATLAMA İLÇENİN BİRÇOK BÖLGESİNDEN DUYULDU



Güvenlik güçlerinin takip ettiği araçtaki terörislerle İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde yeniden çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, şiddetli bir patlama meydana geldi. Kentin birçok noktasında duyulan patlama, çevresindeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. İlk belirlemelere göre patlamada sivil kayıp ya da güvenlik güçlerinden hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bildirildi.



DİĞER TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bölgeyi ablukaya alan polisin, diğer teröristi de etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ttwitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacığız #İskenderun" ifadelerine yer verdi.



VALİ DOĞAN: TERÖRİSLER PARAMOTOR İLE AMANOSLARA İNDİ



Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi. Doğan, çatışma sırasında etkisiz hale getirilen bir teröristen kendisini patlattığını, kaçan ikinci teröristin ise güvenlik birimlerinin takibi sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade etti.



Amanosların PKK terör örgütünün uzun yıllardır yerleştiği bir lokasyon olduğunu kaydeden Vali Rahmi Doğan, zaman zaman 150-200 kişiden oluşan terörist grupların tespit edildiğini belirtti. 22 Ağustos'ta güvenlik birimleri tarafından yapılan operasyonda 3 teröristin, 18 Ekim tarihinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildiğini kaydeden Vali Doğan, şunları söyledi:



"19 Ekim'de bir teröristi sağ, bir teröristi ise ölü olarak yakalamıştık. Sağ olarak yakalamış olduğumuz terörist gri listede aranan HDP Muş eski Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik, bugün itibariyle adli birimler tarafından tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik grubun 2 parti halinde birisi 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen bir aletle, Mümbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar Dağı'na indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi. 1 teröristi etkisiz hale getirdik, bir teröristi canlı olarak yakaladık. Bugün geri kalan 2 teröristin yerini istihbarat birimlerimiz yine tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri unsurlarınca sabah saatlerinde teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu. Yine aynı esnada hem emniyet, hem polis hareket timlerimiz bölgede operasyonlara devam etti. Bugün İskenderun'a inen bu iki terörist güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırmaları neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun Çevre Yolu'nda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi. Bir terörist o esnada kendisini patlattı. İkinci terörist güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibariyle Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü imha edilmiştir. Herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm halkımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Herhangi bir can kaybımız olmadan operasyonu sevk ve idare ettiler, neticeyi aldılar. Birkaç hafif yaralımız var. Bunların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

YARALI ÖZEL HAREKAT POLİSİNE ZİYARET



Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çıkan çatışmada bir özel Harekat polisi yaralandı. Sağlık durumu iyi olan yaralı polis, hastanede tedaviye alındı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamaların ardından yaralanan Özel Harekat polisini hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



'OMZUNDA TÜFEK VARDI, BİZİM SOKAĞA GİRDİ'



Terör operasyonu sırasında İskenderun'da meydana gelen ve1 teröristin parçalanarak etkisiz hale geldiği patlamanın ardından kaçan diğer teröristi gören N.K., güvenlik güçlerine haber verdi. Omzunda tüfek bsulunan teröristin kendi sokaklarına girdiğini belirten N.K., "Terörist bizim sokağımıza girdi. Omzunda tüfek vardı. Patlama sesinden yaklaşık 10 dakika sonra buraya girdi. Koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de zaten hemen polise yerini gösterdik. Çok kısa bir süre sonra silah sesleri geldi. Orada etkisiz hale getirmişler. Görünce çok korktuk, önce terörist olduğunu anlamadık. Ama omzundaki tüfeği görünce anladık. Neyse ki polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi" diye konuştu.



GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ALKIŞLADILAR



İskenderun'da ilk teröristin kendisini imha etmesinin ardından kaçan ikinci teröristin de güvenlik birimleri tarafından çıkan çatışmanın ardından etkisiz hale getirilmesiyle sokaklara inen vatandaşlar, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Güvenlik güçlerini alkışlayan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyerek güvenlik güçlerirne destek verdi. Çok sayıda vatanda ise evlerinin balkonlarına Türk bayrakları açtı.