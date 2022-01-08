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Işıklandırılan Adilcevaz Kalesi törenle açıldı

BİTLİS'te restorasyonu tamamlanan ve ışıklandırılan Adilcevaz Kalesi ziyarete açıldı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:48
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Işıklandırılan Adilcevaz Kalesi törenle açıldı

Adilcevaz ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediyenin katkılarıyla ışıklandırılan Adilcevaz Kalesi, mehteran takımı konseri, havai fişek gösterisi, kortej ve 17 pare atışların yapıldığı programla açıldı. Programa Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali yardımcıları Tekin Erdemir ve Furkan Seymen, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve bölge halkı katıldı. Adilcevaz Kaymakamlığı önünde başlayan kortej, mehteran takımı ile ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler tutan yüzlerce kişiyle Rabia Hatun İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine kadar devam etti.

'GÜZEL GÜNLER BİZİM OLACAK'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz Kalesi'ni 2021 yılında restore ettiklerini söyledi. Adilcevaz Kalesi'nin restorasyonuna destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kaymakam Demir’e teşekkür eden Başkan Gürsoy, "Göreve geldiği günden beri Adilcevaz'da değişik etkinliklere imza atan Kaymakamımız, kalenin güzel olduğunu söyleyip, aydınlatılması gerektiğini her defasında hatırlattı. Fikir babası ve maddi destekleriyle kaleyi beraber aydınlattık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Birbirimizi sevdikçe ve yaklaştıkça daha güzel günler bizim olacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adilcevaz'da da hizmetler artacaktır" dedi.

'ECDADIN MİRASI'

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan kaleyi aydınlatmanın ve gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu paylaştıklarını söyleyerek, "Kale figürü insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Savunma ve güvenlik gerekçesiyle yapılan bu yapılar zamanla şehir ana unsuru olmuş ve en çetin savaşların geçtiği yerler haline gelmiştir. Türk İslam tarihinde de kale figürü fetih kavramıyla özdeşleşmiş ve her bir çıkarmanın başarılı kabul edilmesinde kalenin fethedilmesi kriteri belirlenmiştir. Anadolu'muzda birçok kale ve her birinin ayrı bir tarihi önemi bulunmaktadır. Ancak Adilcevaz Kalesi'nin nice medeniyete ev sahipliği yapmış olması hasebiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu şanlı kale Türk İslam öyküsüne barınak olmuş Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan o kutsal yolculuğun eşsiz duraklarından biri olarak anılmıştır. Bu kale bizlere ecdadın bıraktığı mirası temsil ediyor. Geleceği o güzel hayallere emanet eden o mirası bize hatırlatıyor. Biz de köklü tarihimizden aldığımız güçle ecdadın mirasına sahip çıkıyor ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişi olmayanın geleceğinin de olmayacağına inanıyor ve ahde vefanın gereği olarak Adilcevaz kalemizi aydınlatıyor, ışıklandırıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Kalemizin aydınlatılması şehrimizin havasını çok değiştirdi hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mehteran takımının konser verdiği programda, 16 Türk devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen 17 pare top atışı ve 17 asker tarafından saygı atışı yapıldı. Adilcevaz Kalesi'ndeki havai fişek gösterisinin ardından kalenin ışıkları açıldı. Program mahalli sanatçıların konseri ve ikramlarla sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adilcevaz KalesiBitlis
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