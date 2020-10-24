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İş insanını Vali Yerlikaya’nın ismini kullanarak 20 bin lira dolandırmışlar

ADANA Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:50
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İş insanını Vali Yerlikaya’nın ismini kullanarak 20 bin lira dolandırmışlar

Çete lideri Nefvel K.’nin, iş insanı İ.F.’ye kendisini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olarak tanıtıp, entübe cihazı bağışlamasını istediği, İ.F.’nin de verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırdığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sırasında çete üyelerinden Oğuzhan D.’nin, irtibata geçecekleri iş insanlarının yaşadıkları şehirlerin valileri ile özel kalemlerinin isimlerini internetten öğrendiği tespit edildi. Oğuzhan D.’nin telefonla aradığı iş insanlarına kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı, sonrasında telefonu, kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nefvel K.’ye verdiği, Nefvel K.’nin de iş insanlarından entübe cihazı alacakları bahanesiyle para istediği belirlendi.

‘FINDIK TİCARETİ’ İBARESİ, BLOKEYE ENGEL OLMADI

Çetenin Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı saptandı Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi. Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek, bu bölüme ‘fındık ticareti’ ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti.

Elde edilen delillerin ardından Adana iile Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla 7'si kadın 13 şüpheli gözalta alındı. Adana'ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı.

VALİ YERLİKAYA’NIN ADINI KULLANARAK, İŞ İNSANINI DOLANDIRMIŞLAR

Öte yandan, çeteyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre, şüphelilerden Oğuzhan D.’nin aynı yöntemle İstanbul’da yaşayan iş insanı İ.F.’yi arayıp, “İstanbul Valiliği’nden arıyorum. Vali Ali Yerlikaya sizinle görüşecek” diyerek, telefonu Nefvel K.’ye verdiği, Nefvel K.’nin de “Devlet ve millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş kadar devletin de yardıma ihtiyacı var. Ben vali olarak il sağlık müdürlüğünün de bulunduğu bir toplantı ayarlıyorum. Hayırsever iş insanlarının da desteğine ihtiyacımız var. Detayları, özel kalem müdürüm size aktaracak. Sizi en kısa zamanda makamıma bekliyorum” dediği belirlendi. Telefonu yeniden alan Oğuzhan D.’nin, “Vatandaşlar büyük hastanelere gitmeye korkuyor. Bu nedenle biz de valilik olarak aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı almaya karar verdik. Şu an ihtiyacımız olan 300 entübe cihazından 30 adet eksiğimiz var. Cihazın tanesi 4 bin lira. Alacağınız cihazların bedeli verginizden düşecek” dediği ortaya çıktı. Bu görüşmenin ardından iş insanı İ.F.’nin kendisine verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırdığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDolandırıcıçete
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