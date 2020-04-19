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İş insanından Kars çiftçisine 500 ton organik gübre

KIRAÇA Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı İnan Kıraç, Kars ve ilçelerinde çiftçilere dağıtılmak üzere 500 ton organik gübre desteğinde bulundu.

19 Nisan 2020 Pazar 10:27
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İş insanından Kars çiftçisine 500 ton organik gübre

Kıraça Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 'Anadolu'nun bereketli toprakları filizlensin' sloganıyla Karslı 2 bin 500 çiftçiye dağıtılmak üzere organik gübre gönderdi. 8 TIR dolusu gübre Kars'a ulaştı. Gübre yüklü 8 TIR, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş ile Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi tarafından karşılandı. Konvoy halinde dağıtım yerine götürülen TIR’lardan boşaltılan gübreler, 200’er kilo halinde çiftçilere dağıtıldı.

'ÜRETİME DEVAM EDİLMEZSE SIKINTI YAŞARIZ'

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, "Kıraça Holding 'Covid-19' salgını nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilere gübre desteğinde bulundu. Organik gübre Kars çiftçisinin elinden toprakla buluşacak. İnşallah 2020 yılı bereketli yıl olacak. Kıraç Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’a katılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize dağıtılmak üzere 500 ton gübre gönderdi. İnan Kıraç’ın destekleriyle çiftçilerimizin yüzü güldü. Tüm iş adamlarımızın çiftçilerimize sahip çıkmasını istiyoruz. Ülkemiz bu süreçte üretime devam etmezse 2020 yılı sonbaharında büyük sıkıntılar çekeceğiz. 'Covid-19' salgını nedeniyle dünyada herkes kapılarını kapatmış, ihracat yavaşlamış durumda, ithalat yavaşlamış durumda. Fedakarca çalışan çiftçiler bu süreçte çalışmasını sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle herkes evindeyken çiftçilerimiz tarlalarında ekim yapıyor. Bu süreçte üretime katkı sundukları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi ise Kars çiftçisine verilen destekten dolayı iş insanı İnan Kıraç’a teşekkür ederek, "Koronavirüs salgınında bize destek olan İnan Kıraç’a teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz zor durumdaydı. İş adamımız hemen el uzattı, destek verdi. Dar gelirli her çiftçimize 200’er kilo gübre desteği verildi. Bu gübre çiftçilerimize çok iyi bir destek olacak. Bu destek başka iş adamlarına da inşallah örnek olur” dedi.

Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler ise iş insanı İnan Kıraç’a desteği için teşekkür etti.

Öte yandan İnan Kıraç’ın, Kars, Ardahan ve Iğdır’da halka dağıtılmak üzere 10 bin koli gıda göndereceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıraça Holdingİnan KıraçKarsçiftçiTarımGübre
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