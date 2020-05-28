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İş insanı Mustafa Akbel, kazada öldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü, iş insanı Mustafa Akbel hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:25
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İş insanı Mustafa Akbel, kazada öldü

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Süt ürünleri firması sahibi olan iş insanı Mustafa Akbel'in kullandığı 34 GP 9577 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Akbel, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akbel, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Akbel’in cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iş InsanıKonyaMustafa AkbelTrafik Kazası
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