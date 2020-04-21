Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden...
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri
Güçlü bir bağışıklık sistemi için...
Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı
Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı
Saliha Sultan Çeşmesi'nde tahribat....
Saliha Sultan Çeşmesi'nde tahribat....
İş fırsatları için hemen tıkla!

İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars’ta KYK yurduna yerleştirildi

İRLANDAN’dan havayoluyla Kars’a getirilen 115 Türk vatandaşı, geniş güvenlik önlemleri altında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Sağlık kontrolü sırasında ateşi yüksek çıkan iki vatandaş, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

21 Nisan 2020 Salı 08:18
0 Okunma
İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars’ta KYK yurduna yerleştirildi

Türk vatandaşlarını İrlanda'dan getiren uçağın iniş yapacağı Kars Harakani Havalimanı'nda önlem alan özel giysili sağlık görevlileri tüm önlemleri alarak beklemeye başladı. Uçağın gelmesinin ardından 115 kişi önce pasaport kontrolünden geçirildi. Çanta ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında ateşi yüksek çıkan iki kişi ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Havalimanından otobüslerle KYK İpek Yolu Öğrenci Yurduna götürülen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen yurt çalışanları tarafından 'Türkiyem' türküsü ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Yurt çalışanlarından bayrakları alan vatandaşlar kontrollü şekilde yurtlara yerleştirildi. 14 gün karantinada tutulacak olan vatandaşlar daha sonra önceden belirttikleri illere gönderilecek.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yurda giren vatandaşlar, "Allah razı olsun, hepinizden, devletimizden Allah bin kere razı olsun. Cennet burası, Cennet. Kıymetini bilene Cennet. Buranın değerini bilmek gerek. Avrupa, Avrupa diyorlar da Avrupa’da insan diye bir şey yok, yok. Avrupa’da insanın değeri yok. Türkiyemiz Cennet valla. Öyle özlemişim ki Türkiye’mizi, valla burnumda tütüyordu. Şu anda sağlığımızda çok işi şükür inşallah daha iyi oluruz" ifadelerini kullandı.

Gördükleri ilgiden duygulandıklarını ifade vatandaşlardan bazıları da, "Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik bu saatte” diyerek görevlilere teşekkür etti. 

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, dün Malta'dan getirilen vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini belirterek, "İrlanda'dan 115 vatandaşımızı Kars'ta ağırlayacağız, işlemlerini başlattık sağlık tedbirlerine uyarak yurtlara yerleştireceğiz. İnşallah bu süreçten sonra da sağlıklı bir şekilde evlerine göndereceğiz.” diye konuştu.

Aksu ayrıca, yurt dışından gelen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirildiğini aktararak, "Problemli olanlar hastaneye götürülüyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Dünkülerin hepsi yurtlara yerleştirildi. Şu ana kadar sıkıntılı bir durumla karşılaşılmadı." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrlandaTürkiyeKarsKYKYurtKarantinaKoronavirüsSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırıkkale'de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandı
Kırıkkale'de gözlem altına alınan 333 kişi meşalelerle karşılandı
Niğde'nin Karakapı beldesinde karantina uygulaması bitti
Niğde'nin Karakapı beldesinde karantina uygulaması bitti
Mardinlilere uçurtma ile 'evde kal' çağrısı
Mardinlilere uçurtma ile 'evde kal' çağrısı
Kayseri'de 600 haneli mahalle karantinaya alındı
Kayseri'de 600 haneli mahalle karantinaya alındı
Uludağ'dan İstanbul göründü
Uludağ'dan İstanbul göründü
400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu
400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı
70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı
70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı
Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı
Bahçedeki 300 fıstık fidanı çalındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı