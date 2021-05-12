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İran sınırında 21 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti. Müdahale sonrası bölgede 21 kilo eroin ele geçirilirken, şüpheliler ise sınırın diğer tarafına kaçtı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:47
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İran sınırında 21 kilo eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran ilçesine bağlı Kaşim Mahallesi'ne pusu kurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan pusu görevi sırasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı birliklere müdahale edildi. Şüpheliler, atlarıyla birlikte sınırın diğer tarafına kaçarken, bölgede yapılan aramada 21 kilo eroin ele geçirildi. Jandarma, sınırın diğer tarafına kaçan şüpheliler hakkında ise çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranVanÇaldıranEroinUyuşturucuNarkotikJandarma
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