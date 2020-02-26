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İran Pazarı'nda koronavirüs tedirginliği

Antalya'da, her yıl özellikle İranlı turistler için kurulan '5 Yıldızlı İran Pazarı' için bu yıl da hazırlanan esnaf, 'koronavirüs' nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Türkiye'nin İran'a uyguladığı geçici kısıtlama nedeniyle bu yıl İranlı turistin gelip gelmeyeceği tedirginliğini yaşayan esnaf, en büyük korkularının virüs salgınının turizm sektörüne sıçraması olduğunu söyledi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:38
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İran Pazarı'nda koronavirüs tedirginliği

ANTALYA -  ​Aksu ilçesinde, 5 yıldızlı 30 otelin bulunduğu Kundu Turizm Merkezi'nde durgun geçen kış sezonunda esnafın dört gözle beklediği '5 Yıldızlı İran Pazarı', bu yıl da kurulacak. Mart ayında Nevruz tatili için Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya gelecek İranlı turistlerden umutlu olan yaklaşık 850 esnaf, tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyaları mağazaları önüne açtıkları pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Küçük çaplı hareketliliğin yaşanması planlanan pazarda kıştan elde kalan ve serisi tükenen ürünler uygun fiyata alıcı bulacak. Piyasa değeri 200 TL olan kot pantolonu 50 TL'ye almanın mümkün olduğu pazarda, uygun fiyata ayakkabı, aksesuar ve çanta da alınabilecek. Türkiye'de uygun fiyata hem tatil, hem de alışveriş yapma imkanı yakalayacak çoğunluğu İranlılardan oluşan turistlerin yolunu gözleyen esnafın umudu, 'koronavirüs' salgınına takıldı. Virüsün İran'da etkili olması nedeniyle Türkiye'nin İran'dan hem kara yoluyla hem de hava yoluyla geçişleri kısa süreliğine durdurmasının ardından '5 Yıldızlı İran Pazarı' esnafı tedirgin oldu.

'PAZARIN ADINI DA DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, İranlılardan son yıllarda ümidi kestiklerini, pazarın artık yüzde 80 oranında iç piyasaya ve Avrupalı turistlere hitap ettiğini söyledi. Kanmaz, "Geçen yıl İranlı sayısı çok azdı. Bu yıl da virüs nedeniyle kapılar kapandı. Bu yıl İranlı gelir mi, gelmez mi bilmiyoruz. Otel rezervasyonlarında şu anda görünmüyor İranlılar. Biz pazarımızı bu yıl da açacağız. Pazarın adı İran pazarı, ama adını da değiştireceğiz" diye konuştu.

'BU SENEKİ HEDEFİMİZ İÇ PİYASA'

Virüs karantinasının sona ermesini, İranlıların da pazara gelip alışveriş yapmasını ümit ettiklerini anlatan Başkan Kanmaz, "Beklentimiz yüksek ama endişemiz de var. Bu seneki hedefimiz iç piyasaya yönelik olacak yine" dedi.

Yaklaşık 32 yıldır giyim üzerine işletme sahibi olan Nihat Subaşı da Nevruz bayramında pazarda tezgah açanlardan. İranlılardan ümidi kestiğini anlatan Subaşı, "İranlılar gelmiş ya da gelmemiş çok önemli değil, bizim en büyük korkumuz bu virüs salgınının turizm sektörüne sıçraması. İranlılar çok ucuza versek de yine de beğenmiyorlardı fiyatlarımızı" dedi.

'VİRÜSÜN TURİZME BULAŞMASINDAN KORKUYORUZ'

Yaklaşık 8 yıldır Kundu bölgesinde esnaflık yapan Ramazan Gelen de İranlılar geldiğinde ekonomilerine çok fazla bir katkı sunmadığından söz etti. Tek endişesinin virüs korkusunun turizmi etkilemesi olduğunu aktaran Gelen, "Bu virüs Türkiye'ye ve turizme bulaştırmak hiç iyi olmayacak. Hem korkuyoruz, hem tedirginiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Tedirginliğiİran Pazarı
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