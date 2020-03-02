Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Minikler sevgi tohumları ekiyor
Minikler sevgi tohumları ekiyor
'Hayvan sahiplenmede' İzmir'in gururu
'Hayvan sahiplenmede' İzmir'in gururu
İzmir'de ev yangını: 1 ölü
İzmir'de ev yangını: 1 ölü
İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ağır, 4 yaralı
İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ağır,...
Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

ÇİN’de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:10
0 Okunma
İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul’dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı’na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı’na yanaşacak. Kruvaziyer turların Karadeniz’e yönelmesiyle bölgede turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şimdiden 6 kruz gemisinin Karadeniz güzergahı için rezervasyon yaptırdığını açıkladı. İstanbul’da kruvaziyer limanının olmamasından dolayı kruvaziyer turizmde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tosun, kruz gemilerinin İstanbul’da turizm transferi yapması için limanın şart olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüldüğünü dile getiren Tosun, “İstanbul Karaköy’de çok büyük ve güzel bir kruvaziyer limanı yapıldı. Karadeniz’e gelen gemiler, genel olarak Atina’dan veya Kuşadası’ndan geliyor. Bu gemilerin, İstanbul’da uğraması gereken bir limana ihtiyacı vardı, uğrak nokta olmadığı için Karadeniz’e kruz gemisi giremiyordu. Türkiye, bu sorunu açtı. Özellikle koronovirüsünden sonra Çin ve Uzak Asya’da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz’e gireceğini düşünüyorum” dedi.

‘SİNOP’UN GELECEĞİ TURİZM OLACAK’

Kruvaziyer turizmde Sinop’un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, “Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz’in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318’inci milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır. Bu nedenle İstanbul’dan gelen bir yolcu, sabah Sinop’ta olacak ve Sinop’un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek. Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanı’na ya da Batum Limanı’na ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz’de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanı’dır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz’deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop’un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop’un da geleceği turizm” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzak DoğuKaradenizTuristTurizmTrabzonKruvaziyerÇinKoronavirüsSinop LimanıGürcistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi
Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi
'Hayvan sahiplenmede' İzmir'in gururu
'Hayvan sahiplenmede' İzmir'in gururu
İzmir'de ev yangını: 1 ölü
İzmir'de ev yangını: 1 ölü
Otomobil, kamyona çarpıp, takla attı: 7 yaralı
Otomobil, kamyona çarpıp, takla attı: 7 yaralı
SINIR KAPILARINDA SON DURUM
SINIR KAPILARINDA SON DURUM
16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
Muş’ta tek katlı evler kar altında
Muş’ta tek katlı evler kar altında
Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliği
Ankara'da aile yaşam merkezlerinde virüs temizliği
Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı