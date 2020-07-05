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İnşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında, iskele çökmesi sonucu 3'ü ağır 5 işçi yaralandı.

05 Temmuz 2020 Pazar 10:46
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İnşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı

Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında iskele çöktü. 5'inci katta çalışan işçiler, zemine çakıldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 5 işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığİnşaatIskeleçökmeKazaYaralı
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