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İnovasyon ve etkileşim eğitimlerinin ilk aşaması tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından özellikle genç akademisyenlerin daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla düzenlenen Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı’nın ilk aşamasında sona gelindi.

12 Şubat 2021 Cuma 11:01
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İnovasyon ve etkileşim eğitimlerinin ilk aşaması tamamlandı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BUÜ Kalite Koordinatörlüğü’nün ilk kez bu eğitim-öğretim döneminde hayata geçirdiği Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı tamamlandı. Toplam 24 saat süren programda özellikle genç akademisyenlerin mesleki ve teknik gelişimlerine önemli katkılar sağlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 954 akademisyen sertifika almaya hak kazandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, programı gerçekleştiren Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya geldi. Yürütülen çalışmalar ve elde edilen başarı dolayısıyla tüm eğitimcileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Akademik hayata yeni başlayan akademisyenlerden uzun yıllardır kurumumuzda eğiticilik yapan akademisyenlere kadar toplam 954 akademisyen sertifika almaya hak kazandı. Programın yürütülmesinde emek veren Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Salih Çepni, öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Doç. Dr. Erhan Şengel,  Doç. Dr. Filiz Gültekin, Doç. Dr. Gönül Onur Sezer, Dr. Öğr. Üy. Salih Birişçi ve Dr. Öğr. Göv. Hacer Belen’e gönülden teşekkür ediyorum. Programları baştan sona koordine eden ve en ufak bir sorunda anında müdahalede bulunan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Funda Coşkun hocalarıma da özel birer teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir ekiple, baştan sona önemli bir çalışmaya imza attık. Yeni dönemde de bu çalışmaları aynı başarı ile sürdüreceğimize inanıyorum dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, programda yer alan ve eğitimleri veren öğretim üyelerine birer teşekkür belgesi takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
İnovasyon Ve Etkileşim Eğitimlerinin Ilk Aşaması Tamamlandı
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