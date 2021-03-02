İNEGÖLBELEDİYESİN’CE DÜZENLENEN KOLTUK DİKİŞ ELEMANI KURSUNDA EĞİTİMLER BAŞLADI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnegöl Belediyesi’nin mobilya sanayisinde yaşanan dikiş elemanı açığına katkıda bulunmak ve iş arayan bayanlara yeni nitelikler kazandırarak istihdam edilmelerini sağlamak adına düzenlediği 192 saatlik Koltuk Dikiş Elemanı Kursu başladı. Kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Hayat boyu gelişmeye ve öğrenmeye devam etmek lazım. Kendimizi sürekli donatmaya, geliştirmeye, yeni kabiliyetler edinmeye devam edeceğiz” dedi. İnegöl Belediyesi, İstihdam Merkezi’ne firmalardan gelen talepler ve Mobilyacılar Odasının dile getirmesi üzerine mobilya sanayisinde yaşanan dikiş elemanı açığına katkıda bulunmak ve iş arayan bayanlara da bu sektörde çalışabilmeleri için nitelik kazandırmak adına Koltuk Dikiş Elemanı Kursu başlattı. Yaklaşık 2 buçuk ay sürecek olan 192 saatlik kursta 13 kişi; Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 11.00 ile 14.00 saatleri arasında eğitim görmeye başladı.

İŞ İMKANI SAĞLANACAK. 16 haftalık periyodun ardından tekrarlanacak kurslarda yeni koltuk dikiş elemanları yetiştirileceği ifade edilirken, kursu tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerlere de belediye bünyesinde bulunan İstihdam Merkezi aracılığı ile iş imkânı sağlanacak.

NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİLİYOR.. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden kursu ziyaret etti. Burada usta öğretici Şükrü Karaman ile kursiyerlerin çalışmalarını yerinde gören Başkan Taban, ayrıca kursiyerlerin talep ve görüşlerini de dinledi. Ziyaret sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün İNESMEK’teyiz. Çok yakın zamanda açmış olduğumuz koltuk döşeme dikiş kursumuzdayız. Burada kursiyerlerimiz var. Eğitimlerini kıymetli hocamız eşliğinde sürdürüyorlar. Burada süreç şöyle başladı aslında; bildiğiniz gibi bir İstihdam birimimiz var. Burada bizlere hem işverenden gelen hem de iş arayan vatandaşlardan gelen talepleri görüyoruz. Bu talepler noktasında da örneğin mobilya sanayisinde güçlü bir şehiriz ancak belirli sektör gruplarında işveren alım yapmak istemesine rağmen nitelikli personel bulamıyor. Bu veriler neticesinde, yine Mobilyacılar Odamızın bizlere ilettiği taleplerle bu kursu açmaya karar verdik. Ben kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Her zaman fikir ve görüşlere de açık olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE DEVAM ETMELİYİZ

İstihdam Merkezi aracılığıyla eğitim alan kursiyerlerin farklı firmalara yönlendirileceğini de kaydeden Alper Taban, “Burada biz 192 saatlik, iş garantili diyebileceğimiz bir kurs başlatmış olduk. Özellikle hanımefendilerin yapabileceği bir iş dalı olan koltuk döşeme dikişi kursu bu. Burada çok değerli hocamızın da yaklaşık 2 buçuk aylık eğitimi ve sonrasında sertifikasyonuyla Allah’ın izniyle süreç tamamlandığında bu sektördeki firmalarımıza istihdam oluşturmuş olacağız. Bu noktada ben emeği geçen Mobilyacılar Odamıza, makine noktasında destek veren Ayhan Makine firmasına, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve İNESMEK çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de buradaki kurslarımıza gelerek kendini geliştirme çabası içerisinde olan kursiyerlerimize etmek istiyorum. Kıymetli bir şey yapıyorlar. Hayat boyu gelişmeye ve öğrenmeye devam etmek lazım. Kendimizi sürekli donatmaya, geliştirmeye, yeni kabiliyetler edinmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.