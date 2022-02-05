Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,943.81
ALTIN
788.83
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.55
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alıyor
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Kastamonu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İnegöl'de damat dehşeti; 1 ölü, 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bayram Görel (35), evi terk edip baba evine dönen eşi Serap Gül Görel (35) ile kayınpederi Cevdet (63), kayınvalidesi Şaziye (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü (25) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar etti.

05 Şubat 2022 Cumartesi 10:45
İnegöl'de damat dehşeti; 1 ölü, 4 yaralı

Olay, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Serap Gül Görel, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, 2 çocuğuyla birlikte baba evine yerleşti. Bu sabah Bayram Görel, tabancasını yanına alıp kayınpederinin evini bastı. Bayram Görel, eşi Serap Gül ile kayınpederi Cevdet, kayınvalidesi Şaziye ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü tabancayla vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Görel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren 4 yaralıdan Cevdet Cantürk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bayram Görel'in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kondu.

Bayram Görel'in, eşinin evden ayrılmasından sonra İstanbul'a gittiği ve çocukları görmek için İnegöl'e döndüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursaİnegölİnegölde Damat DehşetiCinayetIntiharYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Otomobille kamyonet çarpıştı: Baba öldü, oğlu yaralandı
Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
İzmir'deki valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Antalya-Konya yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı
Antalya-Konya yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı
Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza
AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma