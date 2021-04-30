Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1402
ALTIN
469.624
DOLAR
8.2490
STERLİN
11.4880
EURO
9.9758
Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek
Sebze tohumculuğu üretim tesisi...
76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
76 adet taşınmaz ihale...
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
Gaziantep'te E-Sınav merkezi yaptırılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak
Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İncirliova'da üretici pamuk yerine, daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çiftçiler, yaz aylarında sulamada yaşanabilecek sıkıntı nedeniyle pamuk yerine ayçiçeği üretimine yöneldi. İlçedeki daha önce pamuk ekilen 26 bin dönüm tarım arazisinin 6 bin dönümüne şimdiden ayçiçeği ekimi yapıldığı bildirildi.

30 Nisan 2021 Cuma 10:01
7 Okunma
İncirliova'da üretici pamuk yerine, daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü, bir süre önce Aydın Valiliği onayıyla ekili arazilere geçen yıllarda sezon boyunca 4 kez su verildiğini, ancak bu yaz yaşanabilecek su sıkıntısını göz önünde bulundurarak 2 kez sulama yapabileceklerini duyurdu. Bunun üzerine 26 bin dönüm alanda pamuk yetiştirilen İncirliova'daki üreticiler, ayçiçeğine yöneldi. Kurak bölgelerde pamuğun yılda en az 4 defa sulanması gerektiğini belirten çiftçiler, sondaj kuyusu olmayan arazilerde, ayçiçeği ekmeye başladı. İlçedeki daha önce pamuk yetiştirilen 26 bin dönüm arazinin 6 bin dönümlük bölümüne şimdiden ayçiçeği ekimi yapıldı.

'BORÇ KALACAĞINA AYÇİÇEĞİ EKMEYİ DÜŞÜNDÜM'

Arazisine ilk kez ayçiçeği ektiğine belirten Murat Şayık, "100 dönümlük arazimi pamuk ekmek için hazırlamıştım. DSİ'den gönderilen yazıya istinaden arazilerimizin bu yıl 4 kez yerine 2 kez sulanacağını öğrendik. Bunun üzerine fikrimi değiştirip, daha az su isteyen yağlık ayçiçeğine yöneldim. Arazimden her yıl dönüm başına 550 kilo pamuk elde ediyordum. Arazimi ayçiçeği ekerek bir nevi kurtarmaya çalıştım. Bunun haricinde su olmayan 180 dönümlük başka bir arazime de ayrıca ayçiçeği ekeceğim. Tabii ki biraz gelir kaybımız olacak. Ama yapacak bir şey yok, biz çiftçiler olarak suyun ne kadar önemli olduğunu da anlamış olduk. Gelirim düşecek olsa da ayçiçeği yetiştirmeye karar verdim. Şimdi ekimini yapıyoruz, 4 ay sonra da hasadı yapılacak. Ayçiçeğinin tohum, gübre ve bir de işçilik gideri var. En azından sulama giderinden kurtulmuş olduk. Dönüm başına 300 kilo ayçiçeği üretilebiliyor. Piyasada şu an ayçiçeğinin kilosu 5 liradan alınıyor. Dönüm başına 1500 lira gibi bir gelir bekliyoruz. Eğer ayçiçeği değil de pamuk ekmiş olsaydık dönüm başına 3 bin 500 liranın üstünde gelir elde ediyor olacaktık" dedi.

KURAK OLAN YERLERE AYÇİÇEĞİ EKİLİYOR

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, "İlçemizin dağı ovası olmak üzere toplamda 110 bin dekar ekili arazisi var. Bunun 48 bin dekarı dağlık alanda kuru tarım yapılabilecek alandır. Geriye kalan kısmı ise ovada bulunuyor. 20 ile 26 bin dekar arasında her yıl pamuk ekimi yapılıyordu. Bu arazilerin bu yıl çoğunlukta kurak olan alanlarına yani yaklaşık 6 bin dekarına ayçiçeği ekimi yapıldı" diye konuştu.

İncirliova'nın yanı sıra Söke, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde de çiftçilerin ayçiçeğine yöneldiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
AydınIncirliovaPamukAyçiçeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYTAÇ ELEKTRİK TÜKETİMİNDE RAMAZAN AYI VE KISMİ KAPANMA ETKİSİ AÇIKLANDI  DEDİ
AYTAÇ ELEKTRİK TÜKETİMİNDE RAMAZAN AYI VE KISMİ KAPANMA ETKİSİ AÇIKLANDI  DEDİ
VEKİL KILIÇ’TAN ANLAMLI PROJEYE DESTEK BU ÖĞRENCİLER ALKIŞLANIR
VEKİL KILIÇ’TAN ANLAMLI PROJEYE DESTEK BU ÖĞRENCİLER ALKIŞLANIR
TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ
TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ
TABAN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN PARK HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR DEDİ
TABAN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN PARK HİZMETE GİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR DEDİ
KİTAP YÜZÜ OLDULAR ÖDÜLÜ KAPTILAR
KİTAP YÜZÜ OLDULAR ÖDÜLÜ KAPTILAR
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ TASARIM MERKEZİNE BUÜ DESTEĞİ
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ TASARIM MERKEZİNE BUÜ DESTEĞİ
Afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler
Afyon sakızını, ceviz kabuklarının içine gizlemişler
Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
Şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma