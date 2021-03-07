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İMSİAD’TAN BAŞKAN GÜRKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ…

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

07 Mart 2021 Pazar 13:37
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İMSİAD’TAN BAŞKAN GÜRKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ…

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette İMSİAD yönetimini ağırlayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a, İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay da eşlik etti. Toplantıda konuşan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, Davut Gürkan ve yönetimine başarı dileklerini iletti. Hayırlı olsun dileklerinin yanı sıra sektörle ilgili sorunların da konuşulduğu toplantıda, İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, kent için yeni imar alanlarının gerekliliği, imar yönetmeliği, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sektörün son durumuna dair Başkan Davut Gürkan’a bilgilendirmelerde bulundu. Sahadan sektörel bilgi aktarmaya, kent ve ülkemiz için birlikte hareket etmeye hazırız diyen Mustafa Andıç’a teşekkür eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da kentle ilgili sorunları torunlara bırakmamak için ortak akılla çalışmak gerektiğinin altını çizdi. İstişarede hayır vardır şiarını benimsediklerini ifade eden Gürkan, İMSİAD ile işbirliği içerisinde olacaklarını da vurguladı.

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