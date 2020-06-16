Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
MHP'nin kurultay tarihi belli oldu
MHP'nin kurultay tarihi belli oldu
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız
Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi...
Andone'nin durumu endişe veriyor
Andone'nin durumu endişe veriyor
Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni bölge bulundu
Kuşadası'nda endemik 'tülüşah'ın yetiştiği yeni...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İlçede vaka sayısı arttı, esnaf karar aldı: İş yerleri 10 gün açılmayacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, koronavirüsün yayılımını engellemek amacıyla iş yerlerini gönüllü 10 gün kapatma kararı aldı.

16 Haziran 2020 Salı 08:42
0 Okunma
İlçede vaka sayısı arttı, esnaf karar aldı: İş yerleri 10 gün açılmayacak
Cizre'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla ilçe esnafı, sosyal medyada bir araya geldi. Esnaf, ilçede salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle iş yerlerini kapalı tutma kararı aldı. Bugün başlayan uygulamayla Cizre ilçesinde çok sayıda iş yerlerinin açılmadığı gözlendi. Sosyal medyada başlatılan uygulamaya vatandaşların da evden çıkmayarak destek verdiğini söyleyen Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cafer Ebret, "Koronavirüsün ilçemizde yayılmaması için esnafımız 10 gün boyunca iş yerlerini kapatma kararı aldı. Vatandaşlarımız da gönüllü olarak evden çıkmama kararı aldı" dedi.

21 yıldır kahvehane işleten Fettah Cıvıldak, salgının yayılımını önlemek amacıyla iş yerini 10 gün boyunca açmayacağını belirterek, "Cizre halkı olarak bu kararı verdik. İnsanlarımızın sağlık ve sıhhati için dükkanlarımızı gönüllü olarak 10 gün kapatmalıyız. Koronavirüsün yayılmaması için kapatmalıyız. Başka kimse acı çekmesin. Herkesi gönüllü olarak dükkanlarını kapatmaları için davet ediyorum" dedi.

Esnaf Abdulaziz Bilge ise, "Koronavirüs halk arasında etkileşimden dolayı artmaya başladı. Bu etkileşimi en aza indirmek için bir esnaf olarak kendimizce böyle bir karar aldık. Çünkü biz de risk altındayız. Bu riski azaltmak için dükkanlarımızı belli bir süre kapatma kararı aldık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakCizreKoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da sağanak etkili oldu
Ankara'da sağanak etkili oldu
MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin testi pozitif çıktı
MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin testi pozitif çıktı
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Tunceli'de maske takma zorunluluğu
Tunceli'de maske takma zorunluluğu
Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki
Alaçatı esnafından park düzenlemesine tepki
Adana'da 'kaçak cep telefonu' operasyonu
Adana'da 'kaçak cep telefonu' operasyonu
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İçinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
İçinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı