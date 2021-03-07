İl Sağlık Müdürü Uyardı!

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada açıklanan yeni haftalık vaka haritası sonrasında Bursa'nın turuncuya döndüğünü belirterek, vatandaşları uyardı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık vaka sayılarını açıklamasının ardından Bursa'da yaşanan vaka artışını işaret ederek uyarıda bulundu.

BURSA TURUNCU OLDU. Paylaşılan görselde illerin risk durumlarına göre renklendirildiği görülürken, Bursa'nın sarı renkten turuncu renge geçtiği görüldü. Bu durumda Bursa'da bu hafta içerisinde vaka sayılarında düşüş olmazsa, bir sonraki hafta, turuncu grupta yer alan illerdeki kısıtlamalar Bursa'da uygulanmaya başlayacak.