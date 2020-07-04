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İkranur için tüm köy sorguda

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, geçen hafta cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, köydeki herkesin ifadesine başvuruyor, şüpheli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını belirlemeye çalışıyor.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:46
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İkranur için tüm köy sorguda
İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede, 27 Haziran’da, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. İkranur Tirsi geri dönmeyince, 2 çocuk durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını ulaşamadı, jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur’un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde salı günü cansız bedeni bulundu. İkranur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işleminin ardından İkranur toprağa verildi.

KÖYDE HERKESİN İFADESİNE BAŞVURULUYOR

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip, titiz bir çalışma yürütüyor. Küçük kızın kaybolduğu ev ile cansız bedeninin bulunduğu kuş uçuşu 1 kilometre olan 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi civarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, boş evlere girerek olası delil araması gerçekleştiriyor. Olay mahalline yakın patika yolları da tarayan JASAT ekipleri, köydeki herkesin ifadesine başvuruyor, şüpheli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını belirlemeye çalışıyor.

‘BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ’

Tirsi ailesinin komşusu Gülfem Yaman, İkranur’un ölüm nedeninin belirlenmesi için iz sürüldüğünü söyledi. Yaman, “Hiçbir sonuç yok henüz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz biz de köylüler olarak. Hepimiz tedirginiz, korkuyoruz evlerimizde uyumaya. Bir haftadır bizde hiç uyku yok. Jandarmalar gerekli aramaları hala yapıyorlar, hala buradalar. İnşallah bir an önce bulunsun istiyoruz. Mahallede herkes sorgulandı. Tekrar tekrar sorgulanıyor, yeni ekipler geliyor. Ankara'dan başka bir ekip gelmişti, onlar da yeniden ifadelerimizi aldılar. Evlerimiz arandı. Herkes tek tek sorgulanıyor ama henüz hiçbir elle tutulur bir şey olmadığı söyleniyor. Biz de bekliyoruz, bir an önce çözülmesini istiyoruz” dedi.

Ölü bulunduğu yerin aşağıda olduğunu söyleyen Yaman, “Çocuğun bu mevsimde oraya gitmiş olması, kesinlikle mümkün değil. Başka aylarda olsa belki gidilebilir diye düşünülebilir. Fındık bahçeleri hep yeşil alan hava geç saatte kararsa da burada artık karanlık oluyor. Sis çöküyor akşamları o saatler de mümkün değil çocuğun oraya gidebilmesi” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunBulancakİkranur Tirsi
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