Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1391.91
ALTIN
491.24
DOLAR
8.6554
STERLİN
11.8504
EURO
10.1669
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman Erbaş alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Uzman...
Aliağa'da 23 dönüm tarla ve bağ satılacak
Aliağa'da 23 dönüm tarla...
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak
Denizli Pamukkale'de 26 dönüm...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İki ilde PKK/KCK'ya şafak operasyonu: 9 gözaltı 

ADANA ve Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

21 Eylül 2021 Salı 08:36
5 Okunma
İki ilde PKK/KCK'ya şafak operasyonu: 9 gözaltı 

Şüphelilerin, terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan hükümlülere, kırsaldan talimatlar içeren örgütsel dokümanları ziyaret sırasında getirdikleri pantolonların iç kısımlarına zulalanmış şekilde teslim ettikleri öne sürüldü. Aynı soruşturma kapsamında iki dernekte de arama yapıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasına yönelik mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan hükümlülere, kırsaldan talimat içeren dokümanların ziyaret sırasında getirilen pantolonların iç kısımlarına gizlenerek teslim edildiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu talimatların yer aldığı pantolonları getirdiği öne sürülen 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Adana ve Siirt'te eş zaman operasyon düzenlendi. TEM ve özel harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde yapılan aramada 9 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında örgütün paravan olarak kullandığı iddia edilen Adana merkezli Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AATUHAY-DER) ve Mersin merkezli Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği'nde (ÇUTHAY-DER) de arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPKKKCKTerörörgütPolisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
Karadeniz’de hamsi gözüktü
Karadeniz’de hamsi gözüktü
GAZİANTEP'TE "SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU"
GAZİANTEP'TE "SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU"
Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir
Prof.Dr. Sarı: Kasım ayında müsilaj tekrarlayabilir
Erciyes’in zirvesi beyaza büründü
Erciyes’in zirvesi beyaza büründü
Karadeniz'de kirlilik; 500 metrekarede 2 bin 500 atık çıktı
Karadeniz'de kirlilik; 500 metrekarede 2 bin 500 atık çıktı
İzmir'de yeni konutların teslimi, depremin yıl dönümünde  
İzmir'de yeni konutların teslimi, depremin yıl dönümünde  
Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı 
Yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı 
Eğik minarenin sırrı çözülecek
Eğik minarenin sırrı çözülecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma