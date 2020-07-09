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İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Özhan Aydıngül ve Serkan Timuçin, yaralandı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 08:51
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İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Eğlenmek için göl kıyısına gelen Özhan Aydıngül ve Serkan Timuçin, iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, iki arkadaşa şişe, tabanca ve pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların sırtına isabet ettiği, başına da şişe ile vurulan Aydıngül ağır, Timuçin ise başına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler, olayın ardından beyaz bir otomobil ile kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

TELEFONLA YAKINLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Başından yaralı halde ambulans bekleyen Timuçin, telefonla ulaştığı bir yakınına "Ağabey kurban olayım bir gelin" diyerek yardım istedi. Yaralılardan Aydıngül, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Timuçin ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydıngül'ün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şüphelileri yakalamak çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahKavga
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