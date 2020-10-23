Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1198
ALTIN
487.268
DOLAR
7.9168
STERLİN
10.3853
EURO
9.3577
Azerbaycan cephesinde son durum
Son Dakika
Azerbaycan cephesinde son durum
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Son Dakika
Seçimler öncesi son kez karşı...
Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Son Dakika
Yola EYP atıp kaçan 2...
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
İki grup arasında silahlı kavga:...
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 
Son Dakika
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

23 Ekim 2020 Cuma 08:31
3 Okunma
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 23.45 sıralarında ilçeye bağlı Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfek ile vurulan Mustafa Ç. ile Nurhak T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurhak T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mustafa Ç.'nin cansız bedeni otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri hastane bahçesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Mustafa Ç.'nin yaşamını yitirdiğini duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKavgaCinayetBayraklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Kebapçılar arasındaki rekabet yeniden alevlendi
Kebapçılar arasındaki rekabet yeniden alevlendi
Ordu’da hükümlüler durak üretiyor
Ordu’da hükümlüler durak üretiyor
Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi
Ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi
Adana Cezaevi'nde yangın
Adana Cezaevi'nde yangın
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Başını taşla ezdiği komşusunu tepeden attı, ceset gözükmesin diye üzerini taş ve otla kapattı
Başını taşla ezdiği komşusunu tepeden attı, ceset gözükmesin diye üzerini taş ve otla kapattı
Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı
Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı
Maskeden yüzü iz olan sağlık çalışanı, trafoya resmedildi
Maskeden yüzü iz olan sağlık çalışanı, trafoya resmedildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma