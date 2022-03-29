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İki ayrı FETÖ soruşturmasında 70 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada toplam 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 Mart 2022 Salı 08:50
İki ayrı FETÖ soruşturmasında 70 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca Ankara'daki hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan çalışmalarda 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev aldıkları, Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları, tepe yönetimle görüştükleri belirlendi. Haklarında ardışık-periyodik arama, aleyhe ifade ve teşhis beyanları ile Bank Asya kaydı gibi deliller bulunan, aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hakim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA 29 İLDE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca FETÖ/PDY’nin Ankara'daki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da 49 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev üstlendikleri, 2014- 2016 yılları arasında örgütçe Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan ve her biri kod isim ile anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları saptandı. Şüphelilerin, bu evlere sabit kalmak üzere tahsis edilmiş 'açık hat' diye tabir edilen GSM hatları üzerinden Bylock uygulaması aracılığıyla örgüt içi iletişim kurdukları ve evlerde kaldıkları dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak bu hatlar üzerinden akrabaları ile görüştükleri belirlendi. Aralarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde 'dua alma' adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

​Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğrencilere mahrem imamlık yapan, ardışık arama usulü ile mahrem imamlarla iletişime geçen, Bank Asya'da hesap artırımı yapan ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan aralarında ihraç polis ve ihraç öğretmenlerin de olduğu 15 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen 15 adrese, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAdanaFETÖPDYTerörörgütOperasyonGözaltı
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