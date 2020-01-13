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Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı altında halay çektiler

IĞDIR'da mevsimin ilk kar yağışı kentte heyecan yarattı. Gece başlayan kar yağışıyla cadde ve sokaklara çıkan gençler, halay çekti.

Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı altında halay çektiler

IĞDIR'da mevsimin ilk kar yağışı kentte heyecan yarattı. Gece başlayan kar yağışıyla cadde ve sokaklara çıkan gençler, halay çekti.

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:10
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Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı altında halay çektiler

Doğu Anadolu'da başta Erzurum olmak üzere Ağrı, Kars ve Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar gece de devam etti. Kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karayolları ve il özel idaresi ekipleri gece boyu yolları açık tutmak için çalışma yaptı. Hava sıcaklığının eksi 7 olarak ölçüldüğü Erzurum'da kapalı olan 31 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

IĞDIR'DA İLK KAR HALAYI

Bölgenin 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü. Dün akşam saatlerinde başlayan aralıklarla devam eden kar yağışıyla gençler cadde ve sokaklara çıktı. Müzik eşliğinde halay çekip oynayan gençler, karın keyfini çıkardı. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Zeyit Demirbağ (23), mevsimde kente ilk kez kar yağdığını belirtti. Iğdır'ı beyaza boyayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Araçların üstü karla kaplanırken, cadde ve sokaklar da ulaşım güçlükle yapılabildi. Kar yağışı sebebiyle Iğdır merkezde 13, Tuzluca ilçesinde 10, Aralık ilçesinde ise 1 köy olmak üzere 24 köyün yolu ulaşıma kapandı.

KARS'TA EKSİ 13 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Sıfırın altında 13 derece ile bölgenin en soğuk kenti olan Kars'ta da kent merkezi kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 3-4 santim olarak ölçüldü. İl Özel  İdaresi'nden alınan bilgilere göre yağış sonrası Ağrı'da 90 köyün yolu ulaşıma kapandı. Gece yollarda tuzlama yapan belediye ekipleri, sabah saatlerinde de iş makineleriyle kar temizliğine başladı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu Erzincan'da da 37 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece ölçüldüğü Muş'ta ise yerleşim birimlerinin yolunun açık olduğu bildirildi.

KAR EĞLENCESİ

Kars'ta kar yağışını gençler eğlenceye çevirdi. Kars'ta dün başlayan kar yağışı sonrası gençler, oyunlar oynadı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gençlerin ayaklarında kayaklarla Kafkas oyunları oynamaları dikkat çekti. Kars merkezde ise caddede karın keyfini çıkaran gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
ığdırKarKışHalay
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