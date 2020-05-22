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Iğdır'da maske takmak zorunlu oldu

Iğdır'da, vatandaşların maskesiz dolaşmaları yasaklandı. Bugünden itibaren geçerli olacak yasağa uymayanlara ceza yazılacak.

22 Mayıs 2020 Cuma 15:16
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Iğdır'da maske takmak zorunlu oldu

IĞDIR - Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına ilişkin önlemleri değerlendirdi. Toplantıda, 'kontrollü sosyal yaşam' süreci kapsamında kent genelinde vatandaşlara, sokak, cadde, meydanlar ile her türlü iş yeri ve araçta maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilik tarafından duyurulan kararda, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, bugünden itibaren ilimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ığdırMaske TakmakZorunlu
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