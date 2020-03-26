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Iğdır Belediyesi yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor

Iğdır'da, koranavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

26 Mart 2020 Perşembe 11:18
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Iğdır Belediyesi yolları sabunlu suyla dezenfekte ediyor

IĞDIR - Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler devam ederken, Iğdır'da da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri, kentte yoğun olan cadde ve sokakları önce sabunlu daha sonra antibakteriyel suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Iğdır’ı baştan sona dezenfekte ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, ''Koronavirüs tehdidine karşı ilimizin temizliğine önem veriyoruz ve çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Hiçbir virüs, aldığımız önlemlerden daha güçlü değildir. Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğunu düşünerek mesai gözetmeksizin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle çöp bırakma noktalarında yoğunlaşan kirliliğe hemen müdahale ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, camilerimizi ve toplu yaşam alanlarımızın hepsini dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz'' dedi.

DHA

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Iğdır BelediyesiKoronavirüs önlemleriSabunlu Suyla Dezenfekte
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