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İdil Devlet Hastanesi'nde yangın

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:49
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İdil Devlet Hastanesi'nde yangın

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, devlet hastanesinin yönetim binasının çatısında yangın çıktı. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin acil bölümüne alınırken, yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasının çatısında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden hastane personeli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. 50 yataklı hastanede yatarak tedavi gören hastalar, yangının bu bölüme sıçrama ihtimaline karşın, tedbir amacıyla acil bölümüne alındı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.  Yangında, binanın çatısı ile yemekhane bölümünde maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Şırnak ilimize bağlı İdil İlçe Devlet Hastanesi'nin idare bölümünün çatısında sabah saat 07.00 sularında nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çıkmış olup, kısmen yemekhane katına da sıçrayan yangın tamamıyla söndürülmüştür. Çatıda ve yemekhane katında maddi hasar oluşmuştur. Yangın esnasında hastalar, hastanenin acil bölümüne alınmıştır. Hastalarımızda ve hastane personelimizde yangından dolayı herhangi bir olumsuzluk yoktur."

DHA

Son Güncelleme: 12.02.2020 10:16
Anahtar Kelimeler:
İdil Devlet HastanesiYangınİtfaiyeŞırnak
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