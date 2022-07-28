İçişleri: Mardin'de 'Eren Abluka-26 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'in Ömeryan bölgesinde Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 544 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.