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İçişleri: Mardin'de 'Eren Abluka-26 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de 544 personel, 38 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 11:05
İçişleri: Mardin'de 'Eren Abluka-26 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'in Ömeryan bölgesinde Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 544 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıMardinTerörTeröristOperasyonEren Abluka26 Operasyonu
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